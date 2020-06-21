Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattındaki Konyaspor ile şampiyonluk yarışındaki Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in kaderi için oldukça kritik olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maçtan önce iki takım taraftarları detayları araştırıyor. Peki, Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM

Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Uğur, Yasin, Claudemir, Fatih, Isaac, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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