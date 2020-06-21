21 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor-Sivasspor l CANLI

Konyaspor-Sivasspor l CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında düşme hattındaki ile şampiyonluk yarışındaki karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in kaderi için oldukça kritik olan mücadeleyi yönetiyor. Zorlu karşılaşamayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Demir Grup , 'in 28. haftasında İttifak Holding ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.


11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM

Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

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