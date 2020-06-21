Konyaspor-Sivasspor l CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattındaki Konyaspor ile şampiyonluk yarışındaki Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in kaderi için oldukça kritik olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu karşılaşamayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone
SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM
Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
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