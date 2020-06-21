Konyaspor-Sivasspor l 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattındaki Konyaspor ile şampiyonluk yarışındaki Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in kaderi için oldukça kritik olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu karşılaşama öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu...

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM

Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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