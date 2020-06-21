21 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Geçtiğimiz hafta 1 dakikada 2 gol atarak Kayserispor'u yenen ve 'e galibiyetiyle dönen , bu akşam 'nın konuğu oluyor. Süper Lig'de topladığı 43 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de karşılaşmada oynayabilecek. Düme hattında bulunan Kasımpaşa'nın da mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Maç öncesi taraftarlar detaylı araştırma yapıyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 2-1 yenen , 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 2-1'le geçen ise 29 puanla 13. sırada kendine yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-2 Fenerbahbçe galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kasımpaşa'da zorlu maç öncesi eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise cezalı Emre Belözoğlu oynayamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlanan Serdar Aziz'in de durumu belirsiz.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

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