21 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Geçtiğimiz hafta 1 dakikada 2 gol atarak Kayserispor'u yenen ve 'e galibiyetiyle dönen , 'nın konuğu oluyor. Süper Lig'de topladığı 43 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 29 puanla 13. sıradaki Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Düşme hattında bulunan Kasımpaşa'nın da mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 2-1 yenen , 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 2-1'le geçen ise 29 puanla 13. sırada kendine yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

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