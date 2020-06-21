Kasımpaşa-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
Geçtiğimiz hafta 1 dakikada 2 gol atarak Kayserispor'u yenen ve Süper Lig'e galibiyetiyle dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Süper Lig'de topladığı 43 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 29 puanla 13. sıradaki Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Düşme hattında bulunan Kasımpaşa'nın da mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 2-1'le geçen Kasımpaşa ise 29 puanla 13. sırada kendine yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
KASIMPAŞA- FENERBAHÇE İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
14 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.
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