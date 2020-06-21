Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, geçtiğimiz hafta 3 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara almış, Muslera ve Andone de sakatlanmıştı. Galatasaray bu akşam oynanacak Gaziantep FK Maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!

galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Mehmet Erdem, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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