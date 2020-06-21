Galatasaray - Gaziantep FK l CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, geçtiğimiz hafta 3 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara almış, Muslera ve Andone de sakatlanmıştı. Galatasaray, Gaziantep FK Maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Zorlu karşılaşmayı anbean ASpor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.
Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.
11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Gaziantep FK: Günay, Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode
LEMİNA STOPERDE GÖREV YAPTI
Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi.
Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile görev yaptı.
Mario Lemina, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.
EMRE AKBABA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'da Emre Akbaba, ligde 5 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
Ligde en son 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Akbaba, sonraki 5 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
TARAFTARDAN MUSTAFA CENGİZ'E DESTEK
Galatasaraylı taraftarların, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üst üste iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e moral vermek amacıyla hazırladığı pankart tribüne asıldı.
Pankartın üzerinde Mustafa Cengiz'in daha önce bir basın toplantısında kullandığı Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina (Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik)" ifadesi ile "Dualarımız seninle başkanım" yazısı yer aldı.
Tribüne asılan bir başka pankartta ise Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren kaleci Muslera ve Andone'nin resimleri ile "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" ifadesine yer verildi.
Galatasaray'ın yedek kulübesinin arkasındaki bölüme de Muslera, Andone ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın maketleri yerleştirildi.
TRİBÜNLERE TARAFTARLARIN BASKILI FOTOĞRAFLARI KONULDU
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada tribünlere sarı-kırmızılı taraftarların baskılı fotoğrafları konuldu.
Doğu tribününün alt bölümüne konulan fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ile sağlık çalışanlarının fotoğrafları dikkati çekti.
Tribünün üst bölümüne de "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" pankartı asıldı.
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