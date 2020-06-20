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Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında BTC Türk , sahasında İzmir temsilcisi 'yi ağırlıyor. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına düşen BTC Türk Yeni Malatyaspor galibiyet alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.

YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise Cameron Jerome kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Sakıb, Umut, Acquah, Donald, Bifouma, Gökhan, KjartanssonGöztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Poko, Serdar, Napoleoni

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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