Yeni Malatyaspor - Göztepe l CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına düşen BTC Türk Yeni Malatyaspor galibiyet alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetiyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.





11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

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