20 Haziran 2020, Cumartesi

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Yeni Malatyaspor - Göztepe l CANLI

Yeni Malatyaspor - Göztepe l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında BTC Türk , sahasında İzmir temsilcisi 'yi ağırlıyor. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına düşen BTC Türk Yeni Malatyaspor galibiyet alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetiyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.


11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

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