20 Haziran 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği l CANLI

Kayserispor - Gençlerbirliği l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor son dönemlerde sergilediği iyi performansı devam ettirerek kalan 7 maç sonunda ligde kalmak istiyor. Oynanan zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

'in 28. haftasında Hes Kablo ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk ve ekibi yönetiyor. Corona virüsü salgını sebebiyle maç seyircisiz oynanıyor. çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1 dakikada yediği 2 gol ile 3 puanı kaçıran Kayserispor ise 22 puanla ligin sonunda yer alıyor.

11'LER

Kayserispor: Lung, Dja Djedje, Yasir, Angelo, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Oğuz, Halil İbrahim, Toure, Arda, Berat, Yasin, Baiano, Candeias, Stancu, Sio

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