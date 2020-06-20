Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın ve ekibi Denizliye 4 futbolcusundan mahrum olarak geldi. Denizlispor'da da 3 önemli futbolcu sahada yerini alamayacak. Taraftarlar maç öncesi detayları araştırıyor. Peki, Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olacağı maç bu akşam 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ DENİZLİ'YE 4 EKSİKLE GİTTİ
Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.
ONAZI, RECEP NİYAZ VE ISAAC SACKEY KADRODA YOK
Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.
DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak
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