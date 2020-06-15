15 Haziran 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DG Sivasspor-Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen yeniden başladı. Haftanın son maçında DG evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşma hem şampiyonluk yarışını hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Sivasspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan 'de heyecan kapanış gününde de devam ediyor. 27. haftanın son karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Demir Grup sahasında ligde orta sıralarda yer alan 'u konuk ediyor.

SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor'un evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçı bu akşam 21.00'de başlayacak. 'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. VAR odasında ise Hakan Ceylan görev yapacak.

SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ, SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Uğur, Yasin, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Sivasspor'da Hakan Arslan ve Fernando sakat oldukları için, Goiano da cezalı olduğu için karşılaşmada yer alamayacak.

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Onazi, Murawski, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz, Sackey sakat oldukları için karşılaşmada yer alamayacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

*Süper Lig tarihinde Denizlispor ile oynadığı 11 maçın yedisini kazanan Sivasspor (1B 3M), en az 10 kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Ankaragücü'ne (%67) karşı daha yüksek bir galibiyet yüzdesine sahip (%64).

*Sivasspor'a konuk olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Denizlispor (1G), tek galibiyetini Kasım 2006'da aldı (2-0).

*Süper Lig'de çıktığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Sivasspor (10G 5B), bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

*Deplasmanda beş maçtır galip gelemeyen Denizlispor (3B 2M), daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı (1M).

*Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım Sivasspor (14). Denizlispor ise attığı gollerin en büyük bölümünü bu zaman diliminde bulan ekip konumunda (%77; 20/26).

*Sivasspor, bu sezon iç sahada öne geçtiği Süper Lig maçlarında sadece iki puan kaybetti (9G 1B). Denizlispor ise deplasmanda skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalarda en fazla puan çıkaran iki takımdan biri konumunda (8; Galatasaray ile birlikte).

*Süper Lig'de attığı son altı golün beşini karşılaşmaların son yarım saatine bulan Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, bu gollerin üçünü duraklama dakikalarında kaydetti.

*Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Hugo Rodallega (6 gol & 1 asist), Sivasspor'a rakip olduğu son iki maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

*Teknik direktörlük kariyerinde ile karşılaştığı ilk dört Süper Lig maçını kazanamayan (1B 3M), daha sonraki üç karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

*Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının tamamını iç sahada oynadı ve sadece birini kazanabildi (3M). Uygun, tek galibiyetini o dönem de Sivasspor'un başında olan Rıza Çalımbay'a karşı aldı (Şubat 2011'de 2-1).

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