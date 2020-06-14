Gençlerbirliği-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper lig'de heyecan devam ediyor. Zirve yarışı kadar düşme hattında yaşanan mücadele de oldukça kritik durumda. Oldukça riskli durumdaki Konyaspor, bugün Gençlerbirliği deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacak. Gençlerbirliği de düşme hattına yakın ve risk içerisinde olan ekiplerden biri. Gençlerbirliği-Konyaspor maçı öncesi sporseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Gençlerbirliği geride kalan 26 haftada topladığı 28 puanla 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalıları Nejc Skubic ve Ömer Ali Şahiner karşılaşmada yer alamayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Konyaspor maçı bugün 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Berat, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic
GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde en az 10 kez konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Konyaspor (%69; 11G 4B 1M).
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son dört maçın ikisini kaybeden Konyaspor (1G 1B), daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı (3G 3B).
Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra evinde oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (4G 3B), sezonun ilk beş iç saha maçının üçünden mağlubiyetle ayrılmıştı (2B).
Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında yenilmeyen Konyaspor (1G 3B), aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ocak-Nisan 2016'da yaşadı (6 maç).
Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan dokuz maçta Konyaspor'dan (6) daha az gol atan tek takım Gençlerbirliği (5).
Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol atan takım Konyaspor (8). Aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden (30) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Kayserispor (37).
Süper Lig'in ikinci yarısında Gençlerbirliği'nin akan oyunda attığı üç golde de Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
Görev aldığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Konyaspor forveti Riad Bajic, üç maçlık bir seriyi en son Mayıs 2017'de yakaladı (toplam 4 gol).
Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Bülent Korkmaz ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da kaybetmedi (2G 1B).
Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk dört maçı kazanan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, daha sonraki dört karşılaşmada galibiyet alamadı (3B 1M)
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