Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig bu hafta yeniden başladı. Şampiyonluk mücadelesinde en kritik maçlardan birine çıkacak olan Galatasaray'ın hedefi Çaykur Rizespor deplasmanından mutlak galibiyet. Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puanı kazanmasıyla birlikte Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. Maç öncesi sporseverler arama motorları ve sosyal medyadan maçla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele hem şampiyonluk yarışını hem düşme hattını etkiliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ve Sekidika maç kadrosuna alınmadı. Çaykur Rizespor'da ise Fernando Boldrin cezalı.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Oğulcan, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (1G 3B), tek yenilgisini geçen sezon aldı. Karadeniz ekibi, Şubat-Kasım 2005'ten bu yana rakibine evinde üst üste iki kez yenilmiyor.

Rizespor ile oynadığı son 29 Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Galatasaray (maç başına 2.5), en son Mayıs 1987'deki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (0-2).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son altı iç saha maçını kaybeden Rizespor, bu altı karşılaşmada kalesinde toplam 19 gol gördü.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sekizini kazanan Galatasaray, iki puan kaybını da son iki karşılaşmada yaşadı (2B).

Bu sezon Süper Lig'de rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan iki takımdan biri Galatasaray (4; Trabzonspor ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan iki takımdan biri Rizespor (2; Göztepe ile birlikte). Galatasaray'ın ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi (%40; 8/20).

Rizespor'un iç sahada attığı son beş golün üçünü kaydeden Milan Skoda, seyircisi önünde çıktığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda çıktığı üç maçta birer gol kaydetti.

Galatasaray'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ünal Karaman (1B 3M), o karşılaşmada lig tarihinde Fatih Terim'i en farklı yenen yerli teknik direktör olmuştu (Trabzonspor 4-0 Galatasaray).

Teknik direktörlük kariyerinde Rizespor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fatih Terim (2M), bu iki galibiyeti de Galatasaray'ın başında aldı.

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