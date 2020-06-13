Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk yarışındaki Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Süper Lig'in zirve yarışını ilgilendiren mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışının güçlü ekiplerinden Başakşehir, ligin dikkat çeken takımlarından Alanyaspor'u ağırlıyor. Başakşehir, 27. hafta öncesi 53. puanla ikinci sırada yer alırken Alanyaspor haftaya 43 puanla altıncı basamakta başladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Caiçara, Sktrel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Crivelli, Demba Ba.
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.
Başakşehir-Alanyaspor maçı 18:30'da başladı ve karşılaşmayı beIN Sports 2 naklen yayınlanıyor.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmedi (2G 1B) ve bu üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı (toplam beş gol).
Başakşehir ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha sonraki dört karşılaşmada rakibine mağlup olmadı (1G 3B). İki takım arasında oynanan son üç Süper Lig maçı berabere bitti.
Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (9G 3B), son beş karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve bu süreçte toplam 16 gol attı.
Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor (2B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada Gaziantep FK'yı yenerek aldı.
Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Alanyaspor, kulüp tarihinde sadece bir kez daha uzun bir seri yaşadı (Mart-Aralık 2018 arasında 12 maç).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü bulan takım Başakşehir (7). Alanyaspor ise ligde şu ana kadar bu şekilde rakip fileleri havalandıramayan tek ekip konumunda.
Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Edin Visca (19 gol katkısıyla 17 puan) ve Papiss Cisse (17 gol katkısıyla 17 puan).
Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Demba Ba (6 gol & 4 asist).
Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Başakşehir (6 maçta 5 gol).
2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan stoper olan Steven Caulker (1 gol & 5 asist), bu sezon ilk golünü son karşılaşmada Gaziantep FK filelerine gönderdi.
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