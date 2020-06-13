BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Ligin ikinci yarısına hızlı giriş yapan ve 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. BTC Türk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de kötü gidişine dur demek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler' ve ekibi yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve 25 puanla 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor ise bu karşılaşamda 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifuma, Fofana, Umut Bulut

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Sarlijia, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytac, Ndongala, Hajradinovic, Quaresma, Thiam

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2B 2M), tek galibiyetini geçen sezon iç sahada aldı (2-1).

Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, şu ana kadar Süper Lig'de rakibini mağlup edemediği bir sezon oynamadı.

Son 11 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor (2B 9M), şu an ligde yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa (3G 1B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2017'de yakalamıştı (6 maç).

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (17). Kasımpaşa ise yediği gollerin en az bölümünü bu zaman aralığında kalesinde gören iki ekipten biri (yüzde 12; Fenerbahçe ile birlikte).

Yeni Malatyaspor'un evinde bulduğu son üç Süper Lig golünün ikisinde fileleri havalandıran isim olan Umut Bulut, Kasımpaşa'ya attığı son beş golün dördünü iç sahada kaydetti.

Görev aldığı son dört Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafez, daha önceki 28 karşılaşmada aynı sayıda gol pası verebilmişti.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Bangaly-Fode Koita, Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı son iki maçta üç gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Oussama Haddadi, bu sezon İstanbul ekibi adına Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda (5; Haris Hajradinovic ile birlikte).

Süper Lig'de görev yaptığı son 12 maçı kazanamayan Hikmet Karaman (5B 7M), son galibiyetini iç sahada Kasımpaşa'ya karşı aldı (Mayıs 2019'da 2-1)

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