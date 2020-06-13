Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında Podolskili Antalya'yı konuk ediyor. Maç öncesi taraftarlar sosyal medya ve arama motorlarında maçla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen ve zirve yarışı veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. 44 puana sahip siyah-beyazlı ekip, ligde beşinci sırada bulunuyor. 11. sıradaki Antalyaspor'un ise 30 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Beşiktaş'ta cezalı Burak Yılmaz ve sakatlığı bulunan Douglas Pereira karşılaşmada oynayamayacak. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı yüzünden kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Umut

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Sinan, Amilton, Podolski, Jahovic

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu akşam 21:00'da BeinSports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 2B), tek yenilgisini Ağustos 2018'de evinde aldı (2-3).

Beşiktaş deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor (2B 12M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez dış sahada üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de sadece bir yenilgi alan Beşiktaş (4G 2B), daha önce oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti (1G).

Antalyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunda gol atamadı ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi (1G 1B 9M).

Bu sezon Süper Lig'de iki iç saha yenilgisi alan Beşiktaş, evinde daha fazla mağlubiyeti en son 2014/15 sezonunda almıştı (3).

Tamer Tuna yönetiminde çıktığı dokuz Süper Lig maçında 16 puan toplayan Antalyaspor (4G 4B 1M), sezonun ilk 17 karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bıraktı (14 puan; 3G 5B 9M).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü yiyen iki takımdan biri Beşiktaş (5; Fenerbahçe ile birlikte). Antalyaspor ise şu ana kadar attığı 29 golün sadece birini bu şekilde buldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzu, maçların ikinci yarılarında geldi. Antalyaspor da rakip filelere gönderdiği son 10 golün dokuzunu karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.

Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki golü kaydeden Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç dış saha maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramadı (4M) ve bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol gördü.

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