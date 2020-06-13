Beşiktaş-Antalyaspor l CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında Podolskili Antalya'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı A Spor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen ve zirve yarışı veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. 44 puana sahip siyah-beyazlı ekip, ligde beşinci sırada bulunuyor. 11. sıradaki Antalyaspor'un ise 30 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MAÇI İZLEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.

KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

TARAFTARLAR DIŞARIDAN DESTEKLEDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.

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