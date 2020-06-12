12 Haziran 2020, Cuma

SÜPER LİG

Göztepe-Trabzonspor | CANLI

Göztepe-Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü sebebiyle ara verilen geri dönüyor. Süper Lig'in 27. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı A Spor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

'in lideri corona virüsü sonrası ilk maçta 'ye konuk oluyor. Nefes kesen maç öncesi iki takım taraftarları da merakla tüm detayları araştırıyor. Süper Lig'de 27. hafta başlıyor. Şampiyonluk adayı Trabzonspor ile orta sıralardaki Göztepe, Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 53 puana sahip bordo-mavili ekip, ligde averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sekizinci Göztepe'nin ise 37 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı.


GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yok. Göztepe'de ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇ BAŞLADI

41' Kırmızı Kart! Gursel Aksel Stadium stadı'nda ikinci kart sonrasında Guilherme kırmızı kart gördü ve sahayı terk ediyor.

38' İsabetsiz şut! Göztepe Soner Aydoğdu ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

37' Oyuncu değişikliği! Ilhan Palut oyuncu değişikliğine gidiyor. Gursel Aksel Stadium stadında oyuna giren oyuncu Andre Poko, çıkan oyuncu Stefano Napoleoni.

36' Göztepe savunması Trabzonspor atağında Caleb Ekuban ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.

35' Gursel Aksel Stadium stadında, Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

34' Caleb Ekuban çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

30' Serdar Gürler şutunu çekiyor ancak isabet yok.

28' Sarı kart! Guilherme maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

27' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Abdulkadir Ömür.

23' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Trabzonspor takımında Anthony Nnaduzor Nwakaeme.

20' Göztepe takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Andre Castro tekrar sahadaki yerini aldı.

18' Gursel Aksel Stadium Stadı'ında oyun durdu. Andre Castro geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

16' Golde asisti yapan oyuncu Joao Pereira. 0:1

Gol! Anthony Nnaduzor Nwakaeme kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. Gursel Aksel Stadium Stadı'nda sevinen Trabzonspor taraftarı. Maçta skor 0-1.

7' Andre Castro isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Izmir şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

5' Maçın hakemi Zorbay Kucuk, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

5' Trabzonspor hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Caleb Ekuban. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

3' Trabzonspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Guilherme.

3' Gole yaklaşan takım Trabzonspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Filip Movak. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

1' Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

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