09 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

27. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen , 12 Haziran'da resmen başlıyor. Lig kaldığı yerden devam ederken, 27. haftanın hakemleri de açıklandı.


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