30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf muhtemel 11'ler...

B. Münih - F. Düsseldorf maçı ile ilgili tüm bilgiler
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

Corona virüsü salgınının ardından ertelenen ve yaklaşık 2 ay sonra yeniden start alan Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 'nin 29. haftasında lider , sahasında 'u konuk ediyor. En yakın takipçisi 'un 7 puan önünde liderliğini sürdüren ev sahibi takım, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir virajı daha engelsiz geçmek istiyor. Milli futbolcular Kenan Karaman ve 'ın formasını giydiği ve küme düşme hattında yer alan konuk takımsa güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Peki, Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'nın 29. haftasında ile , Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Son 7 maçından galibiyetle ayrılan ev sahibi takım, rakibini mağlup ederek serisi 8 maça çıkarmak ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğua bir adım daha yaklaşmak istiyor. Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Kayhan'ın formasını giydiği ve geçtiğimiz hafta 04'ü 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alan konuk takımsa güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alma amacında.

BAYERN MÜNİH - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 29. haftasında oynanacak olan Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçı 30 Mayıs Cumartesi (bugün) TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - FORTUNA DÜSSELDORF MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in Dortmund mücadelesindeki ilk 11'le sahada yer alması bekleniyor. Ev sahibi ekipte Tolisso, Thiago ve Süle'nin oynaması beklenmiyor.

Bayern'de ayrıca ayak bileğinden sakatlığı bulunan Philippe Coutinho da forma giyemeyecek.

Düsseldorf da ise kaleci Zack Steffen ve Bernard Tekpetey sakatlıkları nedeniyle yok.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, , Hoffmann, Suttner, Zimmermann, Stoger, Bodzek, Morales, Thommy, Kenan Karaman, Hennings

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Bundesliga'da Bayern Münih'i 11 maçtır mağlup edemeyen Düsseldorf (2B 9M), sadece Hamburg karşısında daha uzun bir seri yaşamıştı (1978-1984'te 12 maç).

- Bayern Münih, Düsseldorf ile oynadığı son altı Bundesliga maçında en az üçer gol kaydetti (toplam 24 gol).

- Bayern Münih, 2012/13'ün (33) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 11 maçta en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (31).

- Bayern Münih, Bundesliga'nın son altı haftasına yedi puan farkla lider olarak giriyor. Üç puanlı sisteme geçilen 1995'ten bu yana hiçbir takım 28. haftanın ardından bu büyüklükteki bir farkın kapanmasına izin vermedi.

- Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçın yedisinde gol yemeyen Bayern, bu süreçte en az gol yiyen takım konumunda (6).

- Bayern Münih forveti 'nin bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında filelerini havalandıramadığı tek rakibi Düsseldorf (5 maç).

- Fortuna Düsseldorf tarihinde, takımın başında çıktığı ilk dokuz maçta Uwe Rösler'den (2G 6B 1M) daha az mağlubiyet alan bir çalıştırıcı yer almıyor.

- Bu sezon Bundesliga'da skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Düsseldorf (22).

- Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda herhangi bir oyuncusu kırmızı kart görmeyen tek takım Fortuna Düsseldorf.

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