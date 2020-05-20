Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplandı! Kritik toplantı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'in akıbetini belirlemek için video konferans yoluyla kritik bir toplantı yapıyor. Kritik toplantı başlamışken görüşme sonrasında Süper Lig'in ne zaman başlanacağına dair bir açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ile toplanacağını açıklamıştı. Daha önce alınan bu kararla birlikte TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik toplantı başladı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılıyor.

Toplantı sonrasında daha önce 12 Haziran olarak belirlenen Süper Lig'in başlangıç tarihi hakkında ortak bir açıklama yapılması bekleniyor...

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