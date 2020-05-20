20 Mayıs 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplandı! Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

() ve , Süper Lig'in akıbetini belirlemek için video konferans yoluyla kritik bir toplantı yapıyor. Kritik toplantı başlamışken görüşme sonrasında Süper Lig'in ne zaman başlanacağına dair bir açıklama yapılması bekleniyor.

(), ile toplanacağını açıklamıştı. Daha önce alınan bu kararla birlikte TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik toplantı başladı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılıyor.

Toplantı sonrasında daha önce 12 Haziran olarak belirlenen Süper Lig'in başlangıç tarihi hakkında ortak bir açıklama yapılması bekleniyor...

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