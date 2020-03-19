19 Mart 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Federasyonlardan kritik koronavirüs toplantısı!

Sporda kritik koronavirüs toplantısı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ; , , federasyon başkanları ve Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ", , Federasyonlarımızın Başkanları ve Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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