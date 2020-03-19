Federasyonlardan kritik koronavirüs toplantısı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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