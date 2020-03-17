17 Mart 2020, Salı

SÜPER LİG

Göztepe- Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe- Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

’de - maçı heyecanı! Süper Lig’in 26. Haftasının ardından ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı bugün oynanacak. Koronavirüs önlemi olarak Türkiye’de tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Peki Göztepe- Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ikinci yarısında yeni stadına kavuşan , evinde 'u ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefinde. Teknik direktör 'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor'da hedef mutlak galibiyet. Göztepe ise evinde kazanarak moral bulmak istiyor.

GÖZTEPE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 20:00'da Beinsports 1'den naklen yayınlanacak.

GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

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