17 Mart 2020, Salı

SÜPER LİG

CANLI l Göztepe - Çaykur Rizespor

CANLI l Göztepe - Çaykur Rizespor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

'de erteleme maçında , 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Göztepe topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un puanı ise 25. 20.00'de başlayan müsabakayı aspor.com.tr'de canlı takip edebilirsiniz.

'in ikinci yarısında yeni stadına kavuşan , evinde 'u ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefinde. Teknik direktör 'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor'da hedef mutlak galibiyet. Göztepe ise evinde kazanarak moral bulmak istiyor.

11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda


GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

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