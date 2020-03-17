Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. Ligin erteleme karşılaşması olan Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı bugün oynanacak. Koronavirüs tüm spor branşlarına damgasını vurdu. Türkiye, Avrupa’ya göre daha güvenli bir konumda bulunuyor. Ancak, tedbir amaçlı tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Peki, Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor saat kaçta? Hangi kanalda?
Son iki sezona damgasını vuran Anadolu Efes bu sezon hem ligde hem Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçında Bursaspor, seyircisiz karşılaşmada galibiyet almak istiyor. Karşılaşma Anadolu Efes'in milli takıma 2 oyuncu göndermesinden dolayı ertelenmişti. Anadolu Efes, 20 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Hafif sakatlığı bulunan Shane Larkin'in durumu netlik kazanmadı.
ANADOLU EFES-FRUTTİ EXTRA BURSASPOR SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Ligi'nde ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı 20:00'da TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR'UN HEDEFİ İLK 8
ING Basketbol Ligi'nde 11 galibiyeti 11 mağlubiyeti olan Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i yenerek ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.
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