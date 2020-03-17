17 Mart 2020, Salı

SÜPER LİG

Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor MAÇ SONUCU

Anadolu Efes fark attı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta erteleme maçında , koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada Frutti Extra 'u 86-55 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
FRUTTI EXTRA : Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1'İNCİ PERİYOT: 19-13
İLK YARI: 40-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42

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