Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor karşılaşacak. Son haftalarda çıkışa geçen Antalyaspor'un ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivasspor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Peki Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi 25 haftada Antalyaspor'un 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 12. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 49 puan toplayan Sivasspor, 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 3. sıraya yükselecek.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Kamil Çetin yapacak. VAR da ise Suat Arslanboğa ve Cevdet Kömürcüoğlu görev alacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'İ...

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic.

Sivasspor: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Sivasspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada alabilmişti.

* Antalyaspor deplasmanında çıktığı 10 Süper Lig maçında da gol yiyen Sivasspor (18 gol), bu karşılaşmaların sadece birinde gol sevinci yaşayamadı (16 gol).

* Süper Lig'de yedi haftadır maç kaybetmeyen Antalyaspor (3G 4B), daha uzun bir seriyi son olarak ligden düştüğü 2006/07 sezonunda yaşadı (10 maç).

* Son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen ve yedi puan toplayan Sivasspor (2G 1B), daha önceki dört karşılaşmada galip gelememişti (2B 2M).

* 2019/20 Süper Lig sezonunda, iç sahada Antalyaspor'dan (2) daha az galibiyet alan tek takım Konyaspor (1).

* Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 116 takım arasında, oynadığı tüm maçlarda gol atan tek ekip Sivasspor.

* Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son son dört golün tamamında Lukas Podolski'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

* Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Antalyaspor (2 gol & 3 asist).

* Tamer Tuna ile Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği iki maç da golsüz sona erdi.

* Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay (4G 2B), Ekim 2013'ten bu yana rakibine mağlup olmuyor.

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