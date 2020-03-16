16 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor l CANLI

Antalyaspor-Sivasspor l CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020

'in 26. haftasında Fraport TAV ile Demir Grup karşı karşıya geliyor... Son haftalarda çıkışa geçen Antalyaspor'un ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivasspor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. 20.00'de başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

'in 26. hafta karşılaşmasında Fraport TAV sahasında Demir Grup ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi 25 haftada Antalyaspor'un 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 12. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 49 puan toplayan Sivasspor, 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 3. sıraya yükselecek.

11'LER

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Kamil Çetin yapacak. VAR da ise Suat Arslanboğa ve Cevdet Kömürcüoğlu görev alacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

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