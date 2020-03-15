Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper lig’in 26. Haftası şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir viraj olarak dikkat çekiyor. Lider Trabzonspor, aynı puandaki rakibi Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Koronavirüse önlem olarak alınan karar doğrultusunda maç seyircisiz oynanacak. Medipol Başakşehir, hafta içi oynadığı Kopenhag mücadelesi sebebiyle Trabzonspor’a daha yorgun gelecek. Trabzonspor’da kart cezalısı olan Guilherme sahada yerini alamayacak. Peki, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in en formda 2 takımı karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan yer alacak. İki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. 52 puanı bulunan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA EKSİK FUTBOLCULAR KİMLER?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında eksik ve kart sınırında olan futbolcular dikkat çekiyor. Başakşehir'de en formda olan futbolculardan Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli sahada olamayacak. Trabzonspor'da ise cezalı olan Guilherme ve sakat olan Ahmet Cambaz, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yusuf sarı forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER KART SINIRINDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan futbolcuların gelecek maçlar için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Trabzonspor'da kart sınırında olan furbolcular arasında Joao Pereira, Filip Novak, Nwakaeme, Hosseini yer alıyor. Medipol Başakşehir'de ise Skrtel kart sınırında yer alıyor.

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Robinho, Demba Ba

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 16:00'da Beinsports 1'den canlı izlenebilecek. Maç seyircisiz oynanacak ve şifreli izlenebilecek.

MERT GÜNOK MU? UĞURCAN ÇAKIR MI? İŞTE İSTATİSTİKLER!

Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan İstanbul Başakşehir-Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok 25 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Mert Günok'un gol yemeden tamamladığı maç sayısı 6 ve kalesinde toplam 24 gol gördü. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın performası da Mert Günok'a oldukça yakın. Uğurcan Çakır 24 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Uğurcan kalesinde 26 gol gördü. Gol yemeden tamamladığı maç sayısı 4 olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına en önemli isimlerden biri.

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