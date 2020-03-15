Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’in 26. Haftası şampiyonluk yarışı için oldukça kritik maçlara sahne olacak. Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlarken, Galatasaray, Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Sergen Yalçın ile yükselişe geçen Beşiktaş’ı ağırlayacak. Alınan karar doğrultusunda Süper Lig’deki bütün karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Galatasaray taraftar baskısından yoksun olarak maça çıkacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? Tüm soruların cevabı haberin detayında…

Süper lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçının sonucunu dört gözle bekleyen Galatasaray, Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan Galatasaray, aynı puanda olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü yok. Karşılaşmayı bu senenin formda hakemlerinden Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maçın VAR hakemliğine Ali Palabıyık atandı. Hafta içi sakatlanan Adem Büyük Galatasaray-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alması spor camiasını maddi ve manevi açıdan vurdu. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Süper Lig'de ise maçlar seyircisiz oyananacak. İddialara göre TFF, Beinsports ile görüşerek maçların şifresiz yayınlanmasını sağlayacaktı. Ancak, şuana kadar gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında senenin en kritik maçlarından biri oynanacak. Galatasaray'ın hedefi mutlak galibiyet. Sergen Yalçın'ın gelişinden sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta ise hedef ligi en iyi sıralamada bitirebilmek. Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün saat 19:00'da Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı Beinsports 1 canlı yayınlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ EKSİKLER

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak derbide iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama ve geçtiğimiz günlerde sakatlanan Adem Büyük forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta da uzun süreli sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER KART SINIRINDA?

Derbide kart sınırında olan futbolcular bulunuyor. Galatasarat'da kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk yer alıyor. Beşiktaş'ta kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında Atiba, Caner Erkin, N'koudou, Umut Nayir ve Tylor Boyd yer alıyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin- Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

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