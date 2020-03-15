15 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

’in 26. Haftası şampiyonluk yarışı için oldukça kritik maçlara sahne olacak. Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlarken, , Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ile yükselişe geçen Beşiktaş’ı ağırlayacak. Alınan karar doğrultusunda Süper Lig’deki bütün karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Galatasaray taraftar baskısından yoksun olarak maça çıkacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? Tüm soruların cevabı haberin detayında…

'de fırtına gibi esen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçının sonucunu dört gözle bekleyen , Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan Galatasaray, aynı puanda olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü yok. Karşılaşmayı bu senenin formda hakemlerinden Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maçın VAR hakemliğine atandı. Hafta içi sakatlanan Galatasaray-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alması spor camiasını maddi ve manevi açıdan vurdu. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Süper Lig'de ise maçlar seyircisiz oyananacak. İddialara göre TFF, Beinsports ile görüşerek maçların şifresiz yayınlanmasını sağlayacaktı. Ancak, şuana kadar gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında senenin en kritik maçlarından biri oynanacak. Galatasaray'ın hedefi mutlak galibiyet. 'ın gelişinden sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta ise hedef ligi en iyi sıralamada bitirebilmek. Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün saat 19:00'da Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı Beinsports 1 canlı yayınlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ EKSİKLER

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak derbide iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama ve geçtiğimiz günlerde sakatlanan Adem Büyük forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta da uzun süreli sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan Toköz derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER KART SINIRINDA?

Derbide kart sınırında olan futbolcular bulunuyor. Galatasarat'da kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında , Sofiane Feghouli ve Ryan Donk yer alıyor. Beşiktaş'ta kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında Atiba, Caner Erkin, N'koudou, Umut Nayir ve Tylor Boyd yer alıyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin- Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Erteleme maçının hakemi belli oldu! Erteleme maçının hakemi belli oldu!
Kayserispor'dan kritik galibiyet! Kayserispor'dan kritik galibiyet!
CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör