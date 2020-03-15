15 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray - Beşiktaş | CANLI

Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

’in 26. haftasında , Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ile yükselişe geçen Beşiktaş’ı ağırlıyor. Alınan karar doğrultusunda Süper Lig’deki bütün karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Galatasaray taraftar baskısından yoksun olarak maça çıkıyor. Dev derbiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

ile Beşiktaş mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan Galatasaray, aynı puanda olduğu Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü yok. Karşılaşmayı bu senenin formda hakemlerinden Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise .

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın hedefi mutlak galibiyet. 'ın gelişinden sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta ise hedef ligi en iyi sıralamada bitirebilmek. Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı. Dev derbi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ EKSİKLER

Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama ve geçtiğimiz günlerde sakatlanan forma giyemiyor. Beşiktaş'ta da uzun süreli sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan Toköz derbide görev alamıyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER KART SINIRINDA?

Derbide kart sınırında olan futbolcular bulunuyor. Galatasarat'da kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında , Sofiane Feghouli ve Ryan Donk yer alıyor. Beşiktaş'ta kart görmeleri halinde gelecek maçlarda cezalı olacak futbolcular arasında Atiba, Caner Erkin, N'koudou, Umut Nayir ve Tylor Boyd yer alıyor.

SERGEN YALÇIN'IN İLK DERBİSİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıktı.

Futbolculuk kariyerinde defalarca derbi maçlarında sahada bulunan Yalçın, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçmişti.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımının başında 6 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

KORANAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Karşılaşmada koronavirüse yönelik tedbirler alındı.

Belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirilen Türk Telekom Stadı'ndaki görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları tokalaşmak ve sarılmak yerine, yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.

Ayrıca dün Türk Telekom Stadı'nın yedek kulübeleri, soyunma odaları ve diğer bölgeler dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilmişti.

DERBİ İKİNCİ KEZ "SESSİZ"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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