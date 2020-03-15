CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 26. Haftası şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir viraj olarak dikkat çekiyor. Lider Trabzonspor, aynı puandaki rakibi Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Koronavirüse önlem olarak alınan karar doğrultusunda maç seyircisiz oynanacak. Karşılaşmayla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in en formda 2 takımı karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olan maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan yer alıyor. İki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. 52 puanı bulunan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Da Costa, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba.

MAÇ ÖNCESİ STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ



Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.



TARAFTARLAR TESİSERE AKIN ETTİ



Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladı. Taraftarlar daha sonra stadyuma kadar konvoy eşliğinde takıma destek verirken, bir grup taraftar da stadyum güzergahında takım otobüsünü meşalelerle karşılayarak stadyuma uğurladı.



TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ



Trabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.



YÖNETİM KURULUNA KOTA



Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verilirken, bir çok kişi stadyuma alınmadı.



SÖRLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON MARŞI



Trabzonspor'da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.



FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTI



Bu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.

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