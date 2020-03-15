CANLI | Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 26. haftasında düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. 26 hafta sonunda ligin son sırasına demir atan Kayserispor'un hedefi mutlak 3 puan. Konuk ekip ise 10 haftadır kazanamıyor ve düşme hattında sınırda bulunuyor. Karşılaşmaya dair tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor rakibini devirerek ligde kalma şansını arttırmak istiyor.

KAYSERİSPOR-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut.





KAYSERİSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve İlker Takpak yapıyor. VAR da ise Burak Şeker ve Emre Kargın görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

EKSİKLİKLER

Ev sahibi takımda sakatlıkları süren Miguel Lopez, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi bu maçta forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Eren, Ahmed ve Özer bu maçta forma giyemiyor. Ayrıca Hadebe ve Donald'ın kart cezaları bulunuyor.

DİĞER