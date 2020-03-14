Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...
Süper Lig’de 26. Hafta heyecanı devam ediyor. Son dönemde çıkış yakalayan Denizlispor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği’ni ağırlıyacak. İki takım içinde oldukça kritik bir maç olacak. Hem Denizlispor hem Gençlerbirliği galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Denizlispor’un maçtaki en büyük kozu Rodallega olacak. Gençlerbirliği’nde ise Giovanni Sio dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...
Koronavirüs'ün dünyadaki etkisi devam ederken, virüsten en çok etkilenen alanlardan biri spor oldu. 5 büyük Avrupa Ligi ertelendi. Süper Lig ise maçlar seyircisiz oynanacak. Denizlispor maça taraftarından yoksun çıkacak. Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamayacak.
DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio.
DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşamsı bugün saat 14:00'de yayınlanacak.
DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor, Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.
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