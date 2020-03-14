14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

’in 26. haftasında karşı karşıya gelen olan Konyaspor- maçı özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Ligdekii en kötü sezonlarından birini yaşayan Konya temsilcisi, sarı-lacivertlileri evinde yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aykut Kocaman’ın ardından takımın başına geçen 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’de ise sakatlıklar can sıkıyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında sakatlıklarla boğuşan 'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Konya'ya 7 eksikle gitti. Tüm eksiklere rağmen galip gelerek moral kazanmak isteyen Kanarya'da genel hedef maksimum puanı alarak ligi en iyi yerde bitirmek. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu. , Tolgay Arslan ve kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamıyor. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Nabil Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi


KONYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (2B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı (3-2).

- Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor (%81.1; 30G 3B 4M).

- Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 102, maç başına 2.75 gol).

- Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı (altı maç).

- Konyaspor'u çalıştıran , sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).

- 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe (10 puan).

- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor (11), bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü.

- Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe (3).

- Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz (4; Domagoj Vida ve Papy Djilobodji ile birlikte).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de zirve yarışı! Özel yayın A Spor'da Süper Lig'de zirve yarışı! Özel yayın A Spor'da
Alanyaspor Gaziantep'ı tek golle geçti Alanyaspor Gaziantep'ı tek golle geçti
Dev derbi şifresiz mi yayınlanacak? Dev derbi şifresiz mi yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör