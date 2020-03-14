Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya gelen olan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Ligdekii en kötü sezonlarından birini yaşayan Konya temsilcisi, sarı-lacivertlileri evinde yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aykut Kocaman’ın ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’de ise sakatlıklar can sıkıyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Konya'ya 7 eksikle gitti. Tüm eksiklere rağmen galip gelerek moral kazanmak isteyen Kanarya'da genel hedef maksimum puanı alarak ligi en iyi yerde bitirmek. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu. Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamıyor. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Nabil Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi

KONYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (2B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı (3-2).

- Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor (%81.1; 30G 3B 4M).

- Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 102, maç başına 2.75 gol).

- Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı (altı maç).

- Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).

- 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe (10 puan).

- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor (11), bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü.

- Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe (3).

- Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz (4; Domagoj Vida ve Papy Djilobodji ile birlikte).

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