İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Süper Lig’deki en kötü sezonlarından birini yaşayan İ. H. Konyaspor, Fenerbahçe’yi evinde yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aykut Kocaman’ın ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’de ise sakatlıklar can sıkıyor. Peki, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Tarihin en kötü zamanlarını yaşayan Konyaspor, sahasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe Konya'ya 7 eksikle gitti. Tüm eksiklere rağmen galip gelerek moral kazanmak isteyen Fenerbahçe'de genel hedef maksimum puanı alarak ligi en iyi yerde bitirmek. Fenerbahçe'de kaleci Altay ameliyat oldu. Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamayacak. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF'nin yayıncı kuruluş ile görüşerek maçları şifresiz yayınlatması beklenirken, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. Maç Beinsports1'den canlı izlenebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...