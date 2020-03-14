14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

’in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Konyaspor- maçı özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Süper Lig’deki en kötü sezonlarından birini yaşayan İ. H. Konyaspor, Fenerbahçe’yi evinde yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aykut Kocaman’ın ardından takımın başına geçen 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’de ise sakatlıklar can sıkıyor. Peki, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tarihin en kötü zamanlarını yaşayan Konyaspor, sahasında sakatlıklarla boğuşan 'yi ağırlıyor. Fenerbahçe Konya'ya 7 eksikle gitti. Tüm eksiklere rağmen galip gelerek moral kazanmak isteyen Fenerbahçe'de genel hedef maksimum puanı alarak ligi en iyi yerde bitirmek. Fenerbahçe'de kaleci Altay ameliyat oldu. , Tolgay Arslan ve kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamayacak. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacak. 'nin yayıncı kuruluş ile görüşerek maçları şifresiz yayınlatması beklenirken, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. Maç Beinsports1'den canlı izlenebilecek.

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