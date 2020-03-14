14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

’de 26. Hafta heyecanı devam ediyor. Son dönemde çıkış yakalayan , sahasında başkent ekibi ’ni ağırlıyacak. İki takım içinde oldukça kritik bir maç olacak. Hem Denizlispor hem Gençlerbirliği galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Denizlispor’un maçtaki en büyük kozu Rodallega olacak. Gençlerbirliği’nde ise Giovanni Sio dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs'ün dünyadaki etkisi devam ederken, virüsten en çok etkilenen alanlardan biri spor oldu. 5 büyük Avrupa Ligi ertelendi. ise maçlar seyircisiz oynanacak. maça taraftarından yoksun çıkacak. Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamayacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Denizlispor- karşılaşamsı bugün saat 14:00'de yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. yönetimindeki Denizlispor, yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.

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