14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

CANLI | Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği

CANLI | Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

’de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Son dönemde çıkış yakalayan , sahasında başkent ekibi ’ni ağırlıyor. Hem Denizlispor hem Gençlerbirliği galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Denizlispor’un maçtaki en büyük kozu Rodallega olacak. Gençlerbirliği’nde ise Giovanni Sio dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

Koronavirüs'ün dünyadaki etkisi devam ederken, virüsten en çok etkilenen alanlardan biri spor oldu. 5 büyük Avrupa Ligi ertelendi. ise maçlar seyircisiz oynanıyor. maça taraftarından yoksun çıkıyor. Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamıyor.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio.


DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. yönetimindeki Denizlispor, yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.

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