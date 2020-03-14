14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 14.03.2020

’in 26. Haftasında Avrupa hedefinden kopmak istemeyen ile ligin en süratli futbolculara sahip takımlarından biri olan karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta galibiyet alamayan ve ekibi, çıkışta olan Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet peşinde. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen , karşısında 3 puan alarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. ve öğrencileri, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Kaşılaşma, alınan karar doğrultusunda seyircisiz olarak oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebilecek.

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