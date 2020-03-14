Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 26. Haftasında Avrupa hedefinden kopmak istemeyen Aytemiz Alanyaspor ile ligin en süratli futbolculara sahip takımlarından biri olan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta galibiyet alamayan Erol Bulut ve ekibi, çıkışta olan Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet peşinde. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında 3 puan alarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. Erol Bulut ve öğrencileri, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Kaşılaşma, alınan karar doğrultusunda seyircisiz olarak oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...