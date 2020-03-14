Süper Lig’in 26. Haftasında Avrupa hedefinden kopmak istemeyen Aytemiz Alanyaspor ile ligin en süratli futbolculara sahip takımlarından biri olan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta galibiyet alamayan Erol Bulut ve ekibi, çıkışta olan Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet peşinde. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında 3 puan alarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. Erol Bulut ve öğrencileri, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Kaşılaşma, alınan karar doğrultusunda seyircisiz olarak oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebilecek.

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