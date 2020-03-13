MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftası iki maçla açılırken, başkentte Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Devre arası yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi. İki takım da düşme hattından kurtulmak istiyor. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 26. haftası, bugün oynanan iki maçla açılıyor. Başkent Ankara'da Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Devre arası transfer döneminde son gün yaptığı transferlerle gündeme oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör koltuğuna Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Fenerbahçe ile oynanan maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan başnet temsilcisi, son 3 maçta galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor ise İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı getirirken, Karadeniz ekibi tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremedi. İki takımın hedefi de 3 puan alarak derin bir nefes almak. Düşme hattı için oldukça kritik olan karşılaşma diğer birçok kulübü ve taraftarlarını yakından ilgilendiriyor.
Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den CANLI olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Burak, Melnjak, Abdullah, Diomande, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda
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