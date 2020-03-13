13 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftası iki maçla açılırken, başkentte evinde ’u ağırlıyor. Devre arası yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken yönetimindeki Ankaragücü, son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi. İki takım da düşme hattından kurtulmak istiyor. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'in 26. haftası, bugün oynanan iki maçla açılıyor. Başkent Ankara'da , sahasında 'u ağırlıyor. Devre arası transfer döneminde son gün yaptığı transferlerle gündeme oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör koltuğuna 'ı getirdi. Fenerbahçe ile oynanan maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan başnet temsilcisi, son 3 maçta galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor ise 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirirken, Karadeniz ekibi tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremedi. İki takımın hedefi de 3 puan alarak derin bir nefes almak. Düşme hattı için oldukça kritik olan karşılaşma diğer birçok kulübü ve taraftarlarını yakından ilgilendiriyor.

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den CANLI olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Burak, Melnjak, Abdullah, Diomande, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

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