13 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 13.03.2020

’de heyecan devam ediyor! Düşme hattından kurtulmak isteyen kritik 90 dakikada İzmir ekibi ’yi ağırlıyor. Süper Lig’in ikinci yarısında yeni hocası ile çıkış yakalayan Kasımpaşa, Göztepe karşısında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fuat Çapa’nın yönetimindeki Kasımpaşa son 3 maçında 7 puan almayı başardı. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de bu sezon Kayserispor ile birlikte ligin dibine demir atan son haftalarda oldukça formda bir grafik çiziyor. Kasımpaşa kendi evinde 'yi ağırlayacak. Kasımpaşa kritik Göztepe maçında 3 puan alarak moral bulmak ve düşme hattından bir an önce kurtulmak istiyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci , Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Son iki haftada galibiyet alamayan Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Alparslan Öztürk ile cezalı olan Soner Aydoğdu İstanbul kafilesinde yer almadı.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Mücadele seyircisiz olarak Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den izleyebilirler.

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