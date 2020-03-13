13 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

’de heyecan 26. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan en kritik karşılaşmalardan biri Ankara’da oynanacak. evinde ’u ağırlayacak. Devre arası yapılan transferler ile dikkatleri üzerine çeken yönetimindeki Ankaragücü, son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi. İki takım da düşme hattından hızlıca kurtulmak istiyor. Peki, bu heyecanlı karşılaşma ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 26. Haftasında ligin kaderini etkileyen maçlardan biri oynanacak. Ankara'da ve karşılaşacak. Devre arası transfer döneminde son gün yaptığı transferlerle gündeme oturan Ankaragücü, teknik direktör koltuğuna 'ı getirdi. Fenerbahçe ile oynanan maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan Ankaragücü, son 3 maçta galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor ise ile yolları ayırdı. Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan , Çaykur Rizespor'un başına geçti. Çaykur Rizespor tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremedi. İki takımın hedefi de 3 puan alarak derin bir nefes almak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Milan Skoda'yı tek forvet başlatması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Aminu Umar'ın durumu maç saatinde netleşecek. Oğulcan Çağlayan'ın Ankaragücü karşılaşmasında kanat forvet olarak görev yapması bekleniyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan karşılaşma diğer birçok kulübü ve taraftarlarını yakından ilgilendiriyor.

ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜC-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports 2'den canlı izleyebilirler.

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