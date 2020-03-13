Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’de heyecan 26. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan en kritik karşılaşmalardan biri Ankara’da oynanacak. Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Devre arası yapılan transferler ile dikkatleri üzerine çeken Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi. İki takım da düşme hattından hızlıca kurtulmak istiyor. Peki, bu heyecanlı karşılaşma ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 26. Haftasında ligin kaderini etkileyen maçlardan biri oynanacak. Ankara'da Ankaragücü ve Çaykur Rizespor karşılaşacak. Devre arası transfer döneminde son gün yaptığı transferlerle gündeme oturan Ankaragücü, teknik direktör koltuğuna Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Fenerbahçe ile oynanan maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan Ankaragücü, son 3 maçta galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor ise İsmail Kartal ile yolları ayırdı. Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'un başına geçti. Çaykur Rizespor tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremedi. İki takımın hedefi de 3 puan alarak derin bir nefes almak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Milan Skoda'yı tek forvet başlatması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Aminu Umar'ın durumu maç saatinde netleşecek. Oğulcan Çağlayan'ın Ankaragücü karşılaşmasında kanat forvet olarak görev yapması bekleniyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan karşılaşma diğer birçok kulübü ve taraftarlarını yakından ilgilendiriyor.

ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜC-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports 2'den canlı izleyebilirler.

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