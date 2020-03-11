11 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Derbilerin hakemleri belli oldu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi olurken, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını yönetecek.

TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

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