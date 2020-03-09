CANLI l Gençlerbirliği-Antalyaspor

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi Ankara temsilcisinin 27, Antalyaspor'un ise 26 puanı bulunuyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.. İşte ilk 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftası Ankara'da kapanıyor. Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Başkent temsilcisinin 27, Akdeniz ekibinin ise 26 puanı bulunuyor.

11'LER



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Flavio



Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin





ANTALYA'DA 4 EKSİK

26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Ligde Antalyaspor'un bir puan önünde yer aldıklarını hatırlatan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Biz kazandığımız takdirde puanımızı 30'a çıkaracağız ve aşağısı ile bağımızı büyük ölçüde koparmış olacağız. Tabii her şey bitmiş olmayacak ama olası kötü bir sonuçta da yine devam edeceğiz. Kazandığımız takdirde çok önemli bir sıçrama yapmış olacağız. Bu bizim için önemli. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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