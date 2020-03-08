Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşacağı mücadelede iki takımın da hedefi mutlak 3 puan... Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip son 2 haftada 4 puan topladı. Kayserispor ise son 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler...

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa taraftarının önünce Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın geride bıraktığımız 24 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, 20 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.

Konuk ekip Kayserispor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 19 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ligde sonuncu sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mickael Tirpan, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ndongala, Meriah, Koita, Thiam.

Kayserispor: Lung, Diego Angelo, Sapunaru, Emre Taşdemir, Djedje, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic, Kravets.

BERNA GÖZBAŞI'NDAN ANLAMLI HAREKET

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle futbolcuların eşleri ile İstanbul'a geldi.

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. VAR da ise Ümit Öztürk ve Mustafa Kürşad Filiz görev yapıyor. Seyir zevkinin yüksek olması beklenen mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Fatih Öztürk, Tomas Brecka, Loret Sadiku ve David Pavelka forma giyemiyor.

Konuk ekipte ise Eray İşcan ve Levent Gülen'in sakatlıkları devam ediyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 4M), tek galibiyetini Ekim 2016'da aldı (3-1).

Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında da gol attı (toplam 19) ve bu karşılaşmaların sadece ikisini kaybetti (5G 2B).

İç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 6M), tek galibiyetini son maçta Denizlispor'a karşı aldı (2-0).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Kayserispor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (7B 14M).

Bu sezon Süper Lig'de kalesine en fazla şut gelen iki takım olan Kayserispor (149) ve Kasımpaşa (140), aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen iki ekibi konumunda (56 - Kayserispor & 49 - Kasımpaşa).

Bu sezon en fazla deplasman maçında skor dezavantajına yakalanan ekip olan Kayserispor (11), bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M).

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de Haris Hajradinovic'in gol katkısı (3 gol & 5 asist) yaptığı yedi maçın beşinden galip ayrıldı (2M).

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Kayserispor (3; Alanyaspor ve Manisaspor ile birlikte). Portekizli oyuncu, bu üç golü de iç saha maçlarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor adına Pedro Henrique'nin (7) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Artem Kravets (4), bu gollerin sadece birini deplasmanda kaydetti.

Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı ilk dört maçı kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, daha sonraki üç karşılaşmada (Eylül 2012'den bu yana) galibiyet alamadı (1B 2M).

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