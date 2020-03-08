Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmada kazanan kim olacak? Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, bu serisini devam ettirecek mi? Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip kulüp rekorunu egale edebilecek mi? 48 puanda bulunan iki takım da zirve hedefi doğrultusunda yara almak istemiyor. Peki Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesi iki takımın tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftası nefes kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaşacak. Sivasspor ikinci yarıda 4 maç üst üste galip gelememiş ve rakipleriyle puan farkını koruyamam��ştı. Geride bıraktığımız 24 haftada kırmızı-beyazlılar 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 48 puan topladı ve averajla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray ise ikinci yarıda adeta bambaşka bir surete büründü. İlk devrenin son karşılaşmasında Antalyaspor'u 5-0 geçen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ikinci devresinde 7'de 7 yaparak zirve yarışına ortak oldu. 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, 48 puanda bulunuyor.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkacan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR da ise Atilla Karaoğlan ve Ekren Kan görev alacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Goiano, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Andrade, Emre, Mert Hakan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

MAÇ KAPALI GİŞE!

Sivasspor Kulübü, 27 bin 532 biletin de tükendiğini resmi sosyal medya adresinden duyurdu.

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün bir kez daha rakip olacak. İki hoca 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan9 karşılaşmada Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor..

TERİM DE EGALE EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Süper Lig'de iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011- 2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim de Demir Grup Sivasspor maçının kazanılması halinde kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlayacak. Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki galibiyet serisi rekorunu 2011- 2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında yaşadı. Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcı idaresinde ligde söz konusu sezonun 12 ila 20. haftalardaki 9 maçı kazandı.

3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Adem Büyük ve Sofiane Feghouli kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Galatasaray'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, rakibiyle daha önce oynadığı 11 iç saha karşılaşmasında elde ettiği toplam galibiyet sayısını son üç sezonda eşitlemek için sahaya çıkıyor (3G 4B 4M).

*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, rakibini en son 2014/15 sezonunda iki kere yenebilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan tek takım olan Sivasspor (9G 3B), aynı zamanda kalesinde en az gol gören ekip konumunda (7).

*Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Galatasaray, sezonun ilk sekiz dış saha maçının sadece ikisini kazanabilmişti. Sarı kırmızılı ekip, Ocak 2012'den bu yana aynı sezon içinde dört maçlık seri yakalayamıyor.

*Süper Lig'de çıktığı son 27 maçta da rakip filelere gol gönderen Sivasspor (toplam 53), bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi.

*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan Mert Hakan Yandaş, daha önceki 14 karşılaşmada rakip fileleri sadece bir kez havalandırabilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de 11 gol kaydeden Mustapha Yatabare, daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısına ulaştı (2018/19'da 5 & 2017/18'de 6).

*Galatasaray formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında yedi gol kaydeden Radamel Falcao, son iki dış saha karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı (vs Konyaspor & Fenerbahçe).

*Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e rakip olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Rıza Çalımbay (1G), tek galibiyetini 2002/03 sezonunda deplasmanda aldı (Galatasaray 0-1 Denizlispor).

*Sivasspor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Terim (2G), bu iki yenilgiyi son iki sezonda aldı (1-2 & 3-4).

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