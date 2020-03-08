Demir Grup Sivasspor-Galatasaray l CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmada kazanan kim olacak? Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, bu serisini devam ettirecek mi? Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip kulüp rekorunu egale edebilecek mi? 48 puanda bulunan iki takım da zirve hedefi doğrultusunda yara almak istemiyor. 19.00'da başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 25. haftası nefes kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaşıyor. Sivasspor ikinci yarıda 4 maç üst üste galip gelememiş ve rakipleriyle puan farkını koruyamamıştı. Geride bıraktığımız 24 haftada kırmızı-beyazlılar 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 48 puan topladı ve averajla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray ise ikinci yarıda adeta bambaşka bir surete büründü. İlk devrenin son karşılaşmasında Antalyaspor'u 5-0 geçen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ikinci devresinde 7'de 7 yaparak zirve yarışına ortak oldu. 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, 48 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao





SİVASSPOR'DA EKSİKLER VE KART CEZASI SINIRINDAKİLER

Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Samassa, defans oyuncusu Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando ve Hakan Arslan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

SİVASSPOR İÇ SAHADA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.

Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu.

Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.

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