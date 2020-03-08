Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Düşme hattını ve Avrupa Ligi'ne katılım sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galip gelmek istiyor. Ev sahibi ekip 5 haftadır, konuk ekip ise 4 haftadır 3 puana hasret durumda bulunuyor. Peki Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi hakem yönetecek, muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'de 25. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Karadeniz ekibi son 5 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Son 4 karşılaşmadan da sahadan yenik ayrıldı. Rizespor 23 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor'un ayrıca 1 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip Alanyaspor da 4 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçından mağlup ayrılan Akdeniz ekibinin 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puan toplayan Alanyaspor, 7. sırada yer aldı.

RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak. VAR da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Oğuzhan Uğurlu görev alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

RİZESPOR-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Aminu, Skoda.

Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (2G 2B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.alamadı (1B 2M).

Süper Lig tarihinde Rizespor karşısındaki tek galibiyetini son maçta alan Alanyaspor (5-2), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında dört gol atabilmişti (2B 2M).

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunda yaşadı (5 maç).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Alanyaspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 14 karşılaşmada aldı (7G 4B).

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ortayla en fazla gol atan takım Alanyaspor (13). Rizespor ise (11) Kasımpaşa'nın (12) ardından bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Akdeniz ekibinin ilk yarıdaki maçta rakibine attığı beş golün dördü ortayla gelmişti.

Bu sezon Rizespor'un en golcü iki oyuncusundan biri olan Fernando Boldrin'in (4; Milan Skoda ile birlikte), Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Alanyaspor (3). Sezonun ilk yarısındaki maçta Rizespor'un rakibine attığı iki golü de Brezilyalı oyuncu kaydetti.

Süper Lig'e geldiği Ocak 2019'dan bu yana en fazla gol katkısı sağlayan savunma oyuncusu Dario Melnjak (7 gol & 3 asist).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Milan Skoda'nın doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Papiss Cisse (3 gol & 1 asist), Rizespor'a rakip olduğu son iki maçta fileleri üç kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan stoper, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker (4).

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