Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemiyor ve bu maçı taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Konuk ekip ise 6 haftadır kazanamıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım geride bıraktığımız 23 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Doğu Anadolu ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekibin ise 24 haftada 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 22 puan toplayan yeşil-beyazlılar 15. sırada yer aldı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Kadir Sağlam yer alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Y. MALATYASPOR - KONYASPOR İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 2B), tek yenilgisini geçen sezon evinde aldı (0-1).

* Konyaspor, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçından da mağlup ayrılmadı (1G 1B).

* Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden ve bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 21 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (11G 6B).

* Son üç deplasman maçından beş puan çıkaran Konyaspor (1G 2B), daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece dört puan toplayabilmişti (1G 1B 5M).

* Bu sezon Süper Lig'de ortayla Yeni Malatyaspor'dan (2) daha az gol atan tek takım Konyaspor (1).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Konyaspor (10) ve Yeni Malatyaspor (8).

* Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor (16; Sivasspor ile birlikte). Konyaspor'un ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi (%31; 10/32).

* Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a attığı dokuz golün sadece ikisi iç sahada geldi. Umut, Aralık 2014'ten bu yana yeşil beyazlı ekibe karşı çıktığı 10 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamadı.

* Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini kaydeden Ömer Ali Şahiner, daha önce Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramadı (6 resmi maç).

* Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golüne katkı sağlayan oyuncu olan Farouk Miya (3 gol & 1 asist), Aralık 2019'dan bu yana gol katkısı yapamıyor.

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